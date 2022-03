Miriana “punge” Biagio? Lui “provoca” a letto con un’altra – FOTO

La “storia” da Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è durata come un gatto in tangenziale. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, gli ex concorrenti hanno continuato un “teatrino” mediatico fatto di accuse e pin del cellulare dimenticati.

Volano stracci tra Miriana e Biagio: lui torna dalla sua ex?

E mentre Biagio ha partecipato alle olimpiadi della TV saltellando da un salotto all’altro cercando di sbugiardare la Trevisan, l’ex ragazza di Non è la Rai ha chiuso la questione intervistata da Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo:

Lo vedo dalla Panicucci che dice cose assurde. Per rispetto tuo ne ho parlato oggi ma non ne parlerò mai più. Mi sento tradita. Non posso permettere un uomo non comprensivo al fianco di mio figlio. Per me termina qui, non ne voglio mai più parlare, grazie.

E se lui è volato in Germania dicendo di dover lavorare (la sua ex fidanzata – guarda caso – vive proprio lì) la Trevisan lancia frecciatine tramite social:

“Preservati parla con pochi” sii l’ORO, non come LORO. Miriana



Biagio, nel frattempo, ha postato una foto molto piccante in compagnia di una donna (che sia l’ex che – secondo alcuni – non avrebbe mai lasciato?).

E poi si lamentavano dei teatrini di Soleil, Alex e Delia…