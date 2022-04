Jessica Selassiè, nel corso del pomeriggio di ieri, ha fatto una diretta con gli estimatori parlando dei suoi progetti lavorativi e facendo delle precisazioni su Barù e il rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

Tra le tante domande che i fan hanno posto a Jessica, anche una in merito a Tale e Quale Show: parteciperebbe mai al programma condotto da Carlo Conti?

La risposta della Selassiè è stata abbastanza precisa e diretta (ma ha aperto una ipotesi interessante messa in evidenza dai colleghi di Biccy):

Tale e Quale Show? E’ un programma fighissimo ma non mi piace cantare in pubblico e non è il mestiere che vedo per me. Lo vedo più per le mie sorelle… a loro piace cantare, lo fanno molto bene e vogliono fare le cantanti. Magari Tale e Quale lo consiglio più alle mie sorelle.