Jessica Selassiè ha fatto una bella diretta su Instagram per raccontare come procedono le cose dopo un mese dalla vittoria del Grande Fratello Vip. La princess ha voluto fare delle precisazioni su Barù, cercando di chiarire un po’ le cose dopo le domande dei follower.

Jessica, a tal proposito, ha anche parlato dei fandom: “I #JessVip sono persone che mi sostengono dall’inizio e non voglio che i fandom vadano a litigare perché mi amate e sostenete entrambi. Ci tengo che nessuno dei due gruppi vada uno contro l’altro”.

La Selassiè ha smentito di aver litigato con Lulù dopo alcune indiscrezioni uscite in questi giorni:

Ci sono delle fatine che mi odiano perché pensano che io odi Lulù, le mie sorelle sono la mia vita e se litighiamo dura 5 minuti e viviamo sotto lo stesso tetto anche qui. Come potrei mai parlare con Lulù per una settimana per colpa di terzi? Il mio amore per le mie sorelle è infinito e incondizionato. Non voglio che le mie fandom litigano con le fatine.

La vincitrice del GF Vip ha svelato se parteciperebbe a Tale e Quale Show:

Tale e Quale Show? E’ un programma fighissimo ma non mi piace cantare in pubblico e non è il mestiere che vedo per me. Lo vedo più per le mie sorelle… a loro piace cantare, lo fanno molto bene e vogliono fare le cantanti. Magari Tale e Quale lo consiglio più alle mie sorelle.