Jessica Selassiè, il “mistero” della foto pubblicata online (ma non da lei): la vincitrice del GF Vip interviene

Jessica Selassiè, in vacanza con le sorelle Lulù e Clarissa, si è presa alcuni giorni di pieno relax per ricaricare le pile in vista dei numerosi impegni di settembre dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip. Proprio di recente, ha fatto capolino anche su Twitter per risolvere un “mistero”.

Jessica Selassiè, il “mistero” della foto mai pubblicata

“Ciao a tutti! Mi spiegate come avete trovato una mia foto che non ho ancora pubblicato da nessuna parte?”, ha domandato Jessica Selassiè incuriosita dall’accaduto. Ed infatti, proprio gli amici di Twitter ieri, hanno condiviso uno scatto della vincitrice del GF Vip a cavallo, fotografata da un’altra angolazione rispetto alle foto che stava facendo lei in attesa di pubblicarle.

E’ molto probabile che i proprietari del maneggio abbiano scattato in contemporanea una fotografia pubblicandola subito dopo “all’insaputa” di Jessica.

Naturalmente non c’è nulla di male (per come sono fatta io avrei prima chiesto il permesso, ma tant’è…) ma Jessica si è incuriosita ponendo una domanda lecita che qualcuno ha interpretato avere un tono di “stizza”.

Io percepito solo dello stupore da parte di Jessica: voi che ne pensate?

Ecco la foto “incriminata” e le spiegazioni dei fan:

È la storia di una ragazza pic.twitter.com/vf0LSOnGHY — karen (@Karencorallo) August 7, 2022

Jessy seguono i tag del luogo o delle persone presenti, probabile sei comparsa in una story e tac hanno fatto screenshot — MollySue (@ciaomolly) August 7, 2022

Ciao a tutti ! Mi spiegate come avete trovato una mia foto che non ho ancora pubblicato da nessuna parte? #jeru #jessyselassie #jessvip — Jessicaselassie (@JessySelassie) August 7, 2022

Alcuni tweet

Ma se io penso che sia un boomerang rivolgersi in modo stizzito a un fandom e indagare su una foto bella e rispettosa che certamente ha fatto un’ammiratrice, non una hater, lo posso dire o devo temere la rivolta e chiedere perdono al Signore per aver osato con “pesantezza”? #jeru — Lagiustadistanza (@Lagiustadistan1) August 8, 2022

Credo sia una questione di percezione del tweet, tu hai avuto l’impressione fosse stizzita, io penso invece volesse capire da dove provenisse perché non si era accorta che le stessero facendo una foto parallela quando stava facendo la sua. Credo fosse stranita più che altro — V| Fly| Marghe Stan Account (@VFxpre) August 8, 2022

Più che stizzita era stupita, ci stavamo chiedendo noi la fonte della foto, figuriamoci lei, diretta interessata! — Beate (@Beate15590154) August 8, 2022