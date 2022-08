Elettra Lamborghini parla di Jessica Selassiè: “E’ una bella topa!” – VIDEO

Elettra Lamborghini e Jessica Selassiè sono state le protagoniste della seconda edizione di Riccanza. Proprio in queste ore sul web è stato condiviso un video delle due insieme ai tempi del reality show.

Elettra e Jessica hanno condiviso la stessa edizione di Riccanza e con loro c’era anche Tommaso Zorzi (che conosce perfettamente le sorelle Selassiè) e, proprio nel video condiviso dagli amici di Twitter, la Lamborghini parla della vincitrice del Grande Fratello Vip:

Ecco il VIDEO.

Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito. Nella mia vita ho avuto solo tre fidanzati che per fortuna dopo la vittoria del reality non si sono fatti vivi. Non sono e non sarò mai una ragazza da una sera e via. Per me il sesso è importante, ma l’uomo deve sapermi conquistare di testa in primis.