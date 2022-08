Jessica Selassiè mette da parte le polemiche e si gode gli ultimi scampoli di estate con un amatissimo ex gieffino

Jessica Selassiè insieme a Lulù e Clarissa è volata fino a Cefalù per passare questi ultimi giorni d’estate in compagnia di Giucas Casella, ex concorrente del Grande Fratello Vip con il quale ha legato moltissimo sia dentro che fuori dalla Casa.

Jessica Selassiè mette da parte le ultime polemiche e vola da Giucas Casella

Dopo le ultime polemiche, che l’hanno inevitabilmente “travolta”, con protagonista Barù che si è scagliato contro una parte di fandom dei Jerù (sostenitori di entrambi), Jessica Selassiè ha deciso di non alimentare il fuoco ed ha “cambiato argomento” volando in Sicilia.

Nella meravigliosa isola ha ritrovato il suo grande amico Giucas Casella. La vincitrice del Grande Fratello Vip lo ha raggiunto nella sua villa a Cefalù insieme alle sorelle minori Clarissa e Lulù.

Qui ha regalato ai follower nuovi contenuti social catturando totalmente la loro attenzione.

“E se diventi farfalla nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali” Alda Merini 🦋 #jessyselassie #jeru pic.twitter.com/AmMLfkB90H — Cate (@CaterinaFranca1) August 23, 2022