Se credete che i Jerù seguano (ad oggi) Barù e Jessica Selassiè perché li credono innamorati, vi state sbagliando di grosso. Il fandom, dopo il Grande Fratello Vip, aveva ed ha perfettamente capito come stanno le cose e, proprio per questo motivo, continuava a sostenere l’operato individuale utilizzando un hashtag che ha permesso loro di creare anche solide amicizie.

Barù si arrabbia con i Jerù e commenta un post contro Jessica Selassiè

Chi vi parla, per anni, ha seguito numerosi fan club da parte “portante” (strutturare iniziative ed avere contatti attivi con le persone interessate era il mio ruolo).

Per questo motivo, so bene come si sentono i cosiddetti “fan”, perché ne ho fatto parte (adesso, a 44 anni da compiere l’11 di dicembre, non ho realmente più “l’età” per poterci pensare, ma quei momenti magici sono sempre nel mio cuore).

Noi di Blog Tivvù, anche per questo, abbiamo sempre avuto un fortissimo rispetto per tutti i fandom, lo sapete bene.

Quando però qualcuno ne prende le distanze, come nel caso di Barù, occorre focalizzare le proprie energie altrove.

I Jerù sono ben oltre una coppia che non si è mai formata e uno dei due protagonisti, ha espresso il desiderio di essere lasciato in pace.

Barù ha commentato un lungo sfogo (decisamente cringe, diciamolo) di una estimatrice con parole piuttosto chiare: “Ma chi vi conosce… che due coglion*, lasciatemi in pace!”.

Aiuto ma Barù sta veramente esondando come un fiume che esonda pic.twitter.com/VpKGbH7eZL — Paola. (@Iperborea_) August 22, 2022



Poi, dopo alcune ore, ha invitato i fan a spendere le proprie energie altrove (facendo beneficenza per esempio):

Se focalizzaste le vostre energie su una causa umanitaria fareste del bene.

Se focalizzate le vostre energie su una causa umanitaria fareste del bene — Baru (@barulino) August 22, 2022



I Jerù (e credo che lui lo sappia bene) hanno messo in piedi numerosissime iniziative benefiche che sono sotto gli occhi di tutti.

Barù ha commentato anche una didascalia social sotto un post di the pipol che non ha certamente usato parole di stima nei confronti di Jessica:

L’arrabbiatura di Barù farà placare le fan, o continueranno ancora? Intanto Jessica, resta silenziosa… tattica per far parlare ancora? O timore di rovinare quel minimo di amicizia che è rimasta con Barù? Infondo (sic!) basterebbe che la Selassiè stoppasse il suo fandom nel rispetto in primis di se stessa come donna, poi (se ci tiene) per Barù.

A parte l’utilizzo creativo della punteggiatura e della grammatica, in questa didascalia si “accusa” Jessica di restare volutamente in silenzio per creare hype.

Barù (che forse non ha letto per intero), ha commentato:

Non mi sembra tanto sbagliato… non vedo odio in queste parole, solo la realtà.

Successivamente l’ex concorrente del GF Vip ha aggiustato il tiro scrivendo un altro tweet:

Over and out, torno nelle acque del Pacifico. Voglio bene a voi SANI e grazie per tutto il vostro sostegno.

Over and out, torno nelle acque del Pacifico. Voglio bene a voi SANI e grazie per tutto il vostro sostegno — Baru (@barulino) August 22, 2022

Personalmente credo che i Jerù siano persone intelligenti e sapranno da che parte stare (dopo oggi).