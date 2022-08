Barù ha deciso di rispondere ai follower creando alcuni malintesi, attacchi degli hater e nuovi fraintendimenti trasversali con protagonista (anche) Jessica Selassiè.

Barù e Jessica Selassiè: offese degli hater e hashtag sotto accusa

Tra le domande poste all’ex concorrente del Grande Fratello Vip, anche un paio con protagonista la vincitrice del reality show (ma di questo vi abbiamo già parlato in un articolo a parte).

L’esperto di vini ha dovuto fare i conti anche con un hater che l’accusava di non lavarsi: “Mi dai l’idea di uno che non si lava mai, solo a guardarti mi viene lo schifo”, ha commentato un odiatore da tastiera.

Pronto l’intervento di Barù che si è fatto una risata:

Mi lavo sempre, sono ossessionato. Quando puzza qualcuno vicino a me penso che puzzo io e mi annuso le ascelle per tutta la notte.

Barù vittima di un hater pic.twitter.com/GWZzuuWmzI — disagiotv (@disagio_tv) August 22, 2022



Dopo aver risposto alle domande, Gherardo ha commentato su Twitter scrivendo solamente #Baru, scatenando un po’ di confusione nel nutrito fandom.

Anche Jessica Selassiè nella sua bio di Twitter, ha inserito i tre hashtag che la riguardano in prima persona: #JESSVIP #jessyselassie #jessylove.

Precisiamo che l’hashtag dei #Jeru non era presente nemmeno prima nella biografia Twitter della Selassiè che ha provveduto solo ad aggiungere quelli che la riguardano in prima persona.

Barù, sottolineando il suo nome in modalità hashtag, ha voluto “prendere” le distanze? Personalmente trovo sacrosanta la richiesta di entrambi di avere un profilo individuale e non in “coppia”, ci mancherebbe!

Il punto qui – secondo me – è uno: Barù e Jessica siete voi ma i Jerù sono loro (permettetegli di far rimanere intatta anche la loro di identità).