Barù ha deciso di rispondere ad alcune domande dei follower, creando un po’ di malcontento nel fandom dei Jerù, creato per sostenerlo insieme a Jessica Selassiè quando si trovavano entrambi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Barù difende Jessica Selassiè dagli attacchi e fa delle precisazioni

Tra le risposte date da Barù, una riguardava nemmeno tanto indirettamente Jessica Selassiè. Come ben sapete, la vincitrice del GF Vip una volta uscita dalla Casa si è impegnata contro l’odio social organizzando delle dirette su Instagram con il suo team di avvocati.

“Focalizzate tutto il vostro hate on me, I can fuc*ing handle it” (tradotto: “Riversate su di me l’odio perché lo so gestire, non me ne frega nulla”), ha risposto Barù dopo aver letto la seguente osservazione: “C’è gente che fa dirette con gli avvocati per dire quanto gli hater possono essere crudeli”.

Il riferimento del follower, come vi dicevamo, era rivolto a Jessica e le sue dirette social contro cyberbullismo e odio social.

L’esperto di vini con quella risposta e secondo il fandom, avrebbe visibilmente cercato di proteggere Jessica.

Tuttavia, di seguito ha anche aggiunto:

Come vivo che ogni minima cosa che faccio venga collegata ad una che non frequento? Tipo che ne ho le palle piene?

Il fandom, dopo le risposte di Barù, si è “diviso” in due: da una parte coloro che si dicono stanchi per il continuo atteggiamento da “duro” dell’ex concorrente del GF Vip e dall’altra ci sono i follower che comprendono il suo comportamento nella volontà di “mascherare” le sue fragilità con l’ironia e la presunta strafottenza.

Personalmente credo che Barù sia molto di più di ciò che vi mostra sui social, spazio che usa in maniera libera in un’epoca storica dove tutto viene giudicato.

Chapeau (da parte mia) per l’oggettiva forza di farsi scivolare tutto addosso (io, per esempio, non ci riuscirei).

Per il resto, credo che Jessica e Barù siano legati da un rapporto di stima, rispetto e bene reciproco e il fandom si stia ormai indirizzando verso questo punto di vista garantendo un affetto condiviso.

E voi cosa ne pensate?

“focalizzate tutto il vostro hate on me, I can fucking handle it” Allora Barú #jeru — ❤‍ (@irresistewart) August 21, 2022

Questo atteggiamento social di Barù che consiste nello sfottere in continuazione le persone che lo seguono e supportano a lungo andare stufa.

È fortunato che la maggioranza lo giustifica con la scusa dell’ironia ma non so per quanto durerà.

#jeru — commentandovi (@commentandovi) August 21, 2022

Volevo continuare ad essere arrabbiata ma sto pensando a quel

“Riversate su di me l’odio perché lo so gestire” e non riesco a non piangere pure l’acqua del battesimo. Sei un adorabile imbecille, Baru.#jeru#jeru pic.twitter.com/g2wXZQPhXm — MariPosa (@_mariells) August 21, 2022