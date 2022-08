E’ tutto (quasi) pronto per l’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore si è interrogato sui concorrenti anche Maurizio Costanzo e, tra una indiscrezione e l’altra, un altro nome (finora inedito) è saltato fuori.

Sarah Altobello, secondo iGossip.it, potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia in partenza dal prossimo 19 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset:

Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti.