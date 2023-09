Jessica Selassiè, ospite di Casa SDL ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5. La vincitrice della sesta edizione ha anche svelato come procede il suo rapporto con Barù ed ha raccontato i progetti di lavoro insieme alle sorelle Lulù e Clarissa.

Jessica Selassiè parla del Grande Fratello e svela chi è il suo concorrente preferito

“Sarà un talk show a femminile condotto da tutte e tre. Sarà molto divertente, parleremo di temi di attualità ed avremo anche dei giochi. Siamo emozionatissime, manca circa una settimana. Partirà il 20 settembre nel canale 264 del digitale terrestre” ha svelato la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassiè su Cusano Italia TV condurrà anche un programma di cucina: “Come sto? Sono molto felice e contenta e sto facendo tante cose… sto facendo gavetta per arrivare dove voglio arrivare e sto facendo i passi giusti”.

Fidanzata o single? La ex vippona precisa: “Sono single. – ha svelato Jessica – Ogni tanto mi affibbiano qualcuno… no, in teoria sono single e non ho nemmeno frequentazioni in corso e mi godo la mia libertà”.

Spazio poi per la nuova edizione del reality:

Se c’è qualcuno che mi piace al Grande Fratello? Sono tutti molto carini. Mi fa volare Giuseppe Garibaldi, è un personaggione. Mi piace è super divertente. Samira l’ho conosciuta questa estate a Formentera. Me la ricordo fidanzata, conosco anche lui, si chiama Luigi. Giselda non l’ho ancora bene inquadrata, non so se lo fa apposta oppure è veramente così. Per il resto sono tutti carini e simpatici, mi sono piaciuti tutti.

E per quanto riguarda Barù ha precisato:

Adesso come adesso non lo so… cioè, non vorrei commentare per alimentare. Chi ci segue… io li saluto e ringrazio perché a prescindere mi danno molto supporto. Se ci sentiamo? No, in questo momento è un po’ così… è un po’ un no.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?