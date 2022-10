Jessica Selassiè, oltre a commentare le dinamiche di Antonino e Ginevra, accusandoli di imitare lei e Barù, ha espresso il suo chiarissimo punto di vista anche su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, prima coppia del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassiè commenta Edoardo e Antonella: “Lui non mi quadra, a lei piace Antonino”

Jessica, così come per i GinTonic, non crede nemmeno nei DonnaLisi. In particolare ha mostrato alcuni dubbi sull’assoluta buona fede di Edoardo Donnamaria che conosce “indirettamente”:

Se conosco Edoardo Donnamaria? Indirettamente. Lui frequenta Roma Nord, era fidanzato con una ragazza che conosco Victoria Mihajlovic, abbiamo tanti amici in comune. Era anche amico di Tommaso Zorzi, lo conosco di vista. Secondo me non gli quadra la situazione ad Antonella. Lei ha un suo seguito fuori dal GF Vip. Ha vinto parecchi televoti e lei si sarà fatta due conti: “Si è avvicinato per la dinamica o perché gli interesso?”. Io mi informo su tutto quello che gira online ed Edoardo non mi quadra tanto anche perché ha flirtato pure con Alberto. Mi ricorda un po’ il triangolo di Alex invertito. Vedo la voglia di solidificare la dinamica per rimanere nel gioco. E’ un po’ un remake. Le cose sono belle se sono originali.

Secondo Jessica, infatti, Antonella avrebbe un interesse per Antonino:

Perché Antonella non ha puntato Antonino? Lei è bellissima e lui è il più bono di questa edizione. Però lui era già in questa dinamica con Ginevra e secondo me Antonella non ha voluto intromettersi anche se lei si era dichiarata e secondo me si piacciono. Per accaparrarsi la dinamica si sono buttati sul primo che capita.

La Selassiè ha espresso pure il suo punto di vista su Pamela Prati e Patrizia Rossetti:

Se sono team Pamela o Patrizia? La scorsa settimana non mi era piaciuta la Rossetti ma durante l’ultima puntata la Prati un po’ mi ha deluso che sta ancora a dire: “Io sono una diva tu hai la cellulite e vendi solo padelle…”. Tutta la vita Patrizia Rossetti.

E, in ultimo, ha aggiornato i follower sulla sua attuale situazione sentimentale: