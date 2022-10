Jessica Selassiè “demolisce” Antonino e Ginevra al GF Vip: “Hanno imitato me e Barù, i GinTonic non esistono!”

Jessica Selassiè, ospite di Casa Chi, ha parlato di numerosi argomenti. Tra questi, ha svelato pure cosa ne pensa della “coppia” formata da Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “Hanno studiato bene il Grande Fratello Vip 6”, ha esordito.

Jessica, senza peli sulla lingua, ha confidato che, secondo lei, Ginevra e Antonino avrebbero imitato le dinamiche create nella scorsa edizione del GF Vip al fianco di Barù:

Qualche concorrente simile a me in questa edizione? No, perché io sono unica. Quest’anno ho visto tante imitazioni e personaggi che hanno imitato dinamiche, frasi e comportamenti. Hanno studiato bene il GF Vip 6 che è andato alla grandissima. Io ho fatto il pedicure a Barù, lo ricordate? E’ stato subito replicato dalla Lamborghini ad Antonino. E’ una intimità che puoi avere dopo un po’ di tempo. Poi anche un po’ di frasi tipo “lo sguardo parla”, “gli occhi parlano”, “devi cantare di più”. Queste frasi le diceva Barù a me e le ha dette Spinalbese sempre a Ginevra.

In ultimo, Jessica Selassiè ha svelato di non credere nei GinTonic:

Antonino sottone con Ginevra? I GinTonic mi odieranno. Non esiste nulla dai… è una roba che è durata due settimane e non è andata. Poi lei è fidanzata, lo trovo un po’ too much. Lui è preso da Antonella e intrigato da Giaele. Lui non è innamorato di Ginevra, no… non ci credo. Quando lei è entrata nel giardino e lui era freezato aveva degli occhi sgranati e preoccupati. Secondo me se sarà sarà sicuramente fuori. Continuare a fare confronti… boh! In due settimane, all’inizio della conoscenza, concludere qualcosa lo trovo coraggioso.

Sophie Codegoni, invece, ha affermato di credere nella coppia:

Un feeling particolare tra Antonino e Ginevra lo vedo. Poi non lo so, magari mi sbaglio.