Dopo le parole di Barù a Verissimo, Jessica Selassiè ha preso posizione: poche parole (nessuna in realtà) ed un solo gesto che ha riportato le cose al giusto ordine. Smettere di seguire il food blogger non era solo un gesto social ma aveva un differente peso specifico.

Jessica e Barù: perché i Jerù hanno fanno bene a crederci

Barù ha parlato di una storia mai esistita, mettendo un punto alla “faccenda” come se di questo – realmente – si parlasse. Le parole hanno sminuito i sentimenti ed i gesti dicevano tutt’altro. Dalle mani al rossore del suo viso dopo la vista di una clip che riguardava Jessica.

Sul web, intanto, coloro che hanno i “numeri” postano il video di Verissimo, affermando quanto tutto fosse così scontato fin dall’inizio.



Anche Alex Belli risponde ad una domanda di un follower che lo “premia” per avere avuto ragione su Barù (quando gli ha fatto una “ramanzina” a favore di camera durante il GF Vip).

I Jerù (i fan comuni di Barù e Jessica) sono stati etichettati in mille modi in questo periodo: “particolari”, “strani”, “diversi”.

Sapete che c’è? Prendetela positivamente. Siete particolari perché diversi dalla “massa”, e questo, per evidenziare una personalità propria, va più che bene.

Anche io sono stata chiamata in questo modo (e anche in mille altri). Quando presentavo la mia compagna ai parenti ed a coloro che ho (per mia fortuna) lasciato indietro nella mia vita.

Non potrà mai esserci nulla di sbagliato nell’amore (in tutte le sue preziose forme).

E fatemi togliere un sassolino dalla scarpa: leggere “Barù sbugiarda Jessica” nei vari articoli online è parecchio brutto, irrispettoso e – soprattutto – falso.

Ad maiora semper!