Jessica Selassiè dopo l’intervista di Barù andata in onda a Verissimo, ha preso una decisione importante ed ha unfollowato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

L’intervista di Barù e Davide è stata registrata un paio di settimane fa ma le parole del food blogger, in merito al rapporto con Jessica, sembravano essere precise (nonostante i suoi gesti dimostrassero sempre il contrario).

La Selassiè, con la solita maturità che la contraddistingue, ha deciso di “parlare” per entrambi prendendo posizione sui social.

Cosa sia successo tra i due non ci è dato saperlo e nessuno dovrebbe sindacare in merito e, proprio a tal proposito, i Jerù, maturi ed intelligenti come sempre, hanno deciso di commentare l’accaduto tenendo un profilo basso senza esagerare… bravi!

🚨🚨 Comunicato: Noi Jerù ci dissociamo da qualsiasi insulto o offesa rivolta a Barù o a Jessica Ci è sempre piaciuto il loro rapporto ed essendo “sognatori” ci piacerebbe vederli insieme Ma se così non dovesse essere li sosterremo e apprezzeremo lo stesso come singoli 💜 #jeru

Amica? Spasimante? No, non ce l’ho. Sono tipo un guru del non sesso. Jessica non l’ho ancora vista, ho visto lui (Davide, ndr) due volte… se ho voglia di vederla? Si certo, ma basta… la gente che voglio vedere l’ho vista… anche lei ho voglia di vederla ma ho un sacco di cose da fare, devo fare dei viaggi… andrò a New York a vedere mia sorella e un’altra cosa che non posso dirti.

Che carina… le voglio bene. Se provo le stesse sue cose? Non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene, ho un affetto profondo per un’amica. La volevo? Ma io voglio tante cose ma insomma… facciamola finita, non ce la faccio più! Se mi innamoro lo faccio sapere alla persona di cui sono innamorato. Mi dispiace deludervi…