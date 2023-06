Barù manda in cantina l’hashtag Jerù, nato a supporto della sua amicizia speciale con Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del GF Vip. E lo dice chiaramente su Twitter, dove però la sua esternazione non è stata presa positivamente proprio da tutti.

Barù ‘smolla’ i Jerù: le reazioni

Nel corso della sesta edizione del reality GF Vip, aveva fatto sognare l’amicizia tra Jessica Selassié, una delle tre principesse etiopi e Barù, nipote di Costantino della Gherardesca. La coppia era stata supportata sui social dall’hashtag Jerù.

In questi mesi non di rado l’hashtag in questione è stato in cima alle tendenze di Twitter. Proprio di recente era emerso un gossip su Barù e Jessica, secondo il quale i due si sarebbero frequentati di nascosto.

Un rumor simile ha interessato anche la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo, ma questa è certamente un’altra storia.

Tornando ai Jerù, proprio Barù nella giornata odierna è tornato sull’argomento con un tweet che ha raggelato buona parte del fandom:

Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un po’ fastidio. Non vorrei cag*re dove mangio (come dicono a Oxford) ma ormai…. Grazie.

Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un po’ fastidio. Non vorrei cagare dove mangio (come dicono a Oxford) ma ormai…. Grazie ❤️ — Baru (@barulino) June 11, 2023

Le reazioni sono state certamente variegate, anche perché in tanti non si aspettavano questa uscita da parte dell’ex gieffino. Da una parte c’è chi ha dato ragione a Barù, ma ci sono anche molti fan delusi:

Quell’# rappresenta un gruppo di persone, lo ha sempre fatto. È come se fosse un bar in cui ci si ritrova, prova a vederlo da quest’ottica. L’esistenza non presuppone altro. Ci sono persone che hanno sempre sostenuto, seguito, difeso. Questo a prescindere da sogni di coppia.

Ed ancora:

Quale #? Quello in cui scrivono/scrivevano le persone che ti hanno riempito il ristorante? Quello che anche tu mettevi nelle igs? Quello che JERU JERU DOVE SIETE?

E poi:

Quel # è quello che ti manda in tendenza e che ha contribuito al 90% (a stare stretti) alla vendita del tuo libro. Se pensi di avere una solida fanbase singola, ti sbagli perché le tue fan sono 4 disagiate che preferisco insultare una ragazza che badare a te.

Tutto ciò è indubbiamente stupendo.