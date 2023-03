Come sta Jerry Calà? Infarto nella notte: corsa in ospedale in codice rosso

Paura per Jerry Calà: l’attore nella notte è stato colto da un infarto e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Calà si trovava a Napoli per le riprese di un film quando si è sentito male. Il malore sarebbe avvenuto nella notte, mentre si trovava in un hotel sul lungomare nel capoluogo Campano.

Jerry Calà, infarto nella notte: ecco come sta

Dopo il malore, Jerry Calà sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale dal 118 per un infarto ed è stato prontamente sottoposto ad un intervento chirurgico per uno stent coronario.

In una Storia su Instagram dello stesso attore sono stati aggiornati i suoi follower sulle attuali condizioni:

Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali.

Lo staff del 71enne ha inoltre confidato in un veloce recupero già nei prossimi giorni, con il ritorno sul set del suo nuovo film dal titolo “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, di cui è regista e interprete principale, con Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi.