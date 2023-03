Mauro Coruzzi ha avuto un ictus, come sta Platinette? Le condizioni di salute

Mauro Coruzzi in arte Platinette ha avuto un ictus. Paura per il celebre personaggio Tv ed opinionista così come riferisce il suo agente con una nota ufficiale.

Mauro Coruzzi ha avuto un ictus, come sta

Coruzzi avrebbe avuto un ictus ischemico martedì 14 marzo e che i soccorsi sarebbero stati fortunatamente tempestivi salvandogli la vita.

“Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”, ha dichiarato l’agente di Platinette.

Come sta Mauro Coruzzi? Attualmente il suo agente ha fatto sapere che i soccorsi sarebbero stati tempestivi, ma non sono emersi ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.