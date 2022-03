Quando Jeremias Rodriguez pesava 200 kg e portava i rasta

Fabrizio Corona, intervistato da Silvia Toffanin nel maggio 2018 durante Verissimo, aveva parlato anche dell’ex cognato Jeremias Rodriguez, svelando un retroscena sul suo approdo in Italia.

Jeremias, dopo avere partecipato alla sua prima Isola dove si è innamorato di Soleil Sorge, aveva commentato proprio Fabrizio Corona, reo di avere messo in piedi il gossip con protagonista Riccardo Fogli e la moglie:

Appena ho messo piede in Italia ho scritto a Fabrizio Corona. Lui ormai come ben sapete lo conosco da tanto tempo, so com’è fatto. Quel che gli ho detto stavolta però non è stato tanto carino. Te lo assicuro. Lui è stato in posti orribili, dove non è di certo bello tornare.

E’ una persona molto intelligente, sa cosa penso di lui. Ma comportandosi in questo modo dimostra di aver capito poco e nulla. Io gli voglio bene, solo che deve rendersi conto che quello che fa potrebbe far male non solo alla sua famiglia, ma anche ad altre. Lo considero un brutto episodio e lui non ha bisogno di queste cose.