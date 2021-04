Jeda, fidanzato di Vera Gemma all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma, è diventato indirettamente uno dei protagonisti indiscussi dell’Isola dei Famosi e potrebbe presto diventare a tutti gli effetti magari sbarcando proprio in Honduras.

E’ questo il gossip lanciato dal Alberto Dandolo per il settimanale Oggi e che ipotizza un’avventura nel reality per il giovane fidanzato di Vera Gemma, già naufraga dell’edizione:

Vera Gemma è di certo una delle indiscusse protagoniste della nuova edizione de L’Isola dei famosi. A suscitare molto interesse nel pubblico Jeda, il suo giovanissimo fidanzato (hanno 28 anni di differenza ndr). A Cologno Monzese si sussurra che molto presto il simpatico trapper milanese possa sbarcare in Honduras. Solo per fare una sorpresa alla sua Vera o bolle in pentola qualcos’altro? Ah, saperlo…