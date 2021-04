Visto che ci stanno eliminando i pezzi da novanta uno dietro l’altro, all’Isola dei Famosi non ci rimane altro che sognare con Jeda, il fidanzato di Vera Gemma. Secondo i miei ex datori di lavoro aka IlSussidiario.net, il produttore potrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip in partenza dalla prossima stagione tv.

Jeda verso il GF Vip? Il fidanzato di Vera Gemma diventa una star

Tutti pazzi per Jeda! Il fidanzato di Vera Gemma continua a mietere successi e dopo aver conquistato Ilary Blasi, pronta a tutto per lui, sembra proprio che nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta importante per il suo futuro come la partecipazione al Grande Fratello Vip 2021. In questi giorni qualcosa si muove intorno a lui tant’è che già nei giorni scorsi nei corridoi del programma e di casa Mediaset si parlava della sua partenza addirittura per l’Honduras per incontrare la sua Vera Gemma.

Vedere Jeda all’Isola dei Famosi per una sorpresa alla sua Vera lo vedo praticamente impossibile per via delle restrizioni dovute al Covid e le varie quarantene del caso tra un viaggio e l’altro (potrebbero vedersi tra due settimane con conseguente rientro e altra quarantena prima di tornare nuovamente in studio).

Lo spiffero sul GF Vip, invece, è da prendere con le pinze non essendo ufficiale ma, nel contempo, vista l’indiscrezione particolarmente fantasiosa e divertente, abbiamo voluto ugualmente riportarvela.