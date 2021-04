L’Isola dei Famosi ci ha regalato un personaggio forte come Vera Gemma, fidanzata con Jeda Lenfoire di 28 anni più giovane (lui ha 22 anni e lei 50). La sorella Giuliana, in collegamento con Domenica Live, ha raccontato alcuni dettagli sulla storia d’amore tra i due, apparentemente contestata dalla mamma di lui.

Jeda a me piace molto, però volevo dire una cosa: ho parlato con lui ieri. Mi ha detto: “Questa cosa che dicono, cioè che i miei genitori non sono d’accordo, non è assolutamente vera”. Posso dirvi che la mamma di Jeda manda continuamente messaggi di incoraggiamento e tifa per Vera.

Queste le parole di Giuliana smentendo questa indiscrezione uscita proprio nei salotti di Barbarella. Jeda, giovane produttore di musica trap, ha conosciuto Vera Gemma sui social e dopo un lungo corteggiamento la loro storia d’amore ha avuto inizio.

Roberto Alessi, ospite di Domenica Live, ha rivelato che Jeda potrebbe essere attratto pure dal cognome famoso di Vera:

Ha detto che si è “affezionato” a Vera? Vabbè, ma non è una persona abituata a stare in televisione, non sempre usa i termini appropriati. L’ha corteggiata moltissimo, l’ha conosciuta un anno fa e ha voluto stare con lei a tutti i costi. Sta con lei per il cognome? È tanto giovane che probabilmente non aveva nemmeno visto i film di mio papà.