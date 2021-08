Ivana Icardi mamma per la prima volta. In questi giorni è nata Giorgia, la figlia avuta da Hugo Sierra, ex fidanzato di Adara Molinero, ex storia di Gianmarco Onestini, ex “sogno proibito” della ex concorrente del Grande Fratello.

Ivana Icardi mamma per la prima volta: il compagno è un “ex di…”

Se tutto questo vi sembra peggio di uno scioglilingua, proviamo a spiegarlo meglio tramite un esaustivo articolo di FanPage che riporta i passaggi salienti di questo “pericoloso” incrocio:

Chi segue il GF ricorderà del flirt, mai veramente sbocciato, tra la Icardi e Gianmarco Onestini. Ebbene, Sierra, ex giocatore di basket, è stato il compagno di Adara Molinero, la quale ha conosciuto proprio Onestini al Gran Hermano Vip e per lui ha deciso di lasciare Sierra. Un intreccio complicatissimo, insomma. Se per Ivana Giorgia è la prima figlia, per Hugo è la terza: ha avuto un’altra femmina dal matrimonio con Leslie Graf e un maschio dalla Molinero.

Ivana Icardi aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio.

La piccola Giorgia è nata alle 22.45 del 6 agosto, 52 centimetri e mezzo per 4 kg di “puro amore” scrive la sua mamma.