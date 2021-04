Dopo Alfonso Signorini per Tommaso Zorzi è arrivato anche il saggio consiglio di Iva Zanicchi, sua “collega” di reality nel ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi.

“Meglio prendere le cose con calma e non bruciare le tappe”, ha affermato Iva Zanicchi tra le pagine di Nuovo TV. L’opinionista ha parlato pure di Ilary Blasi:

E su Elettra Lamborghini:

Tommaso Zorzi, nel frattempo, deve essersi confuso ed ha deciso di non eccedere nella sovraesposizione social.

E così, dopo le parole di Signorini, si è “trincerato” dietro il silenzio su Instagram (ma per i fan nulla è perduto perché il suo autore Gabriele Parpiglia lo mostra nel suo profilo).

Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare.