Alfonso Signorini intervistato dal bravo Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, parla di Tommaso Zorzi dopo la vittoria del Grande Fratello Vip e svela di averlo apprezzato molto di più quando era ancora nella Casa.

Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare.