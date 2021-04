Tommaso Zorzi ospite di Paolo Bonolis ad Avanti un altro pure di sera ha citato Barbara d’Urso durante la gag con il conduttore. La puntata in questione è stata registrata poco dopo la vittoria del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi nomina Barbara d’Urso

Ho trovato le parole per dirtelo. È una cosa delicata che ho da chiederti. Tu sei nell’Olimpo dei conduttori, sei bravo e sei molto bravo. Però c’è qualcuno che è bravissimo a mio avviso, più bravo di te. Anzi, più brava di te e il mio sogno sarebbe conoscerla. Barbara D’Urso. Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso.

Questo il passaggio tv scritto dagli autori al quale Bonolis replica:

Tu sei politico? No? Quindi andavi bene a scuola. Hai ammazzato qualcuno? Non ancora. E non fai niente tutto il giorno. Aspé, ce l’ho. Ti fidanzi – sei gay, no? – devi imbastire una strada diversa dalla tua. Tu sei gay, ma ti devi mettere con una donna ma non una qualunque. C’hai presente il cinema degli anni ’40, ’50. Tu devi: la Lollobrigida! Tu vai, citofoni, avvisi i fotografi, circuisci la Lollobrigida, non ti fregà pure te le cose che l’è rimasto solo il portacenere, poi scendi, le dai un bacio, ti fotografano ed è matematico – alla prima foto – che te chiama la D’Urso.

Tornando all’ospitata registrata circa un mese, in ordine cronologico, Barbara d’Urso cita Tommaso Zorzi quando era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip. Parla di serate in balera insieme e impazzisce per le sue imitazioni.

Zorzi esce dal reality e, per paura di una eccessiva sovraesposizione rinuncia a presenziare nei salotti della d’Urso ma va ospite a Verissimo (due volte) TV Talk, Maurizio Costanzo Show (ospite fisso) e Avanti un altro pure di sera (oltre all’Isola e il daytime su Italia 1):

A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola.

Queste le sue parole su IlGiornale. La d’Urso se la lega al dito ed evita di nominarlo.

Lui le risponde nel suo programma web:

Mi hanno fatto sapere che Barbara d’Urso appena ha saputo che stavano per pronunciare il mio nome ha prontamente risposto che non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente di proposito. – ha fatto sapere Tommaso Zorzi leggendo il gobbo – Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te. Quindi partendo proprio da Barbara d’Urso ecco che vi presento l’ospite di questa nuova e terza puntata de Il Punto Z. Lui avrebbe dovuto dire tutta la sua verità domenica prossima a Domenica Live ospite, appunto, da Barbara d’Urso, e invece lo abbiamo preso prima noi di lei e per questo ringraziamo la d’Urso.

Poi Tommaso cita nuovamente Barbara d’Urso con Sonia Bruganelli, commentando il successo di Avanti un altro:

Quanto ha goduto Paolo Bonolis nel momento in cui ha saputo che i suoi ascolti hanno battuto quelli di Barbara d’Urso?

Il pubblico che non conosce gli eventi in ordine temporale, ha vostro in TV Zorzi evitare la d’Urso (ma andare ospite in altri programmi).

Lei se lo lega al dito e non lo cita manco per sbaglio.

Poi lui le risponde e la nomina di nuovo con Sonia Bruganelli per commentare gli ottimi ascolti di Bonolis e la tira in ballo anche ieri sera.

Carmelita questo pomeriggio replicherà o manterrà fede al suo “silenzio?”.