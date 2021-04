Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi saranno le nuove ospiti de L’Isola dei Famosi 2021. Per via degli ascolti flop, con molta probabilità la produzione del reality show sta puntando su volti esterni oltre agli opinionisti presenti in studio che non hanno portato a casa il traino sperato.

Isola dei Famosi: Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez ospiti in studio

E così, Giulia Salemi tornerà nuovamente in diretta nonostante mamma Fariba non sia nemmeno in nomination. Evidentemente l’apporto dell’italo persiana è stato talmente positivo che si è pensato di replicare “l’esperimento”.

In studio anche Cecilia Rodriguez. La fidanzata di Ignazio Moser commenterà l’arrivo dell’ex ciclista pronta a sbarcare in Honduras e riaccendere le dinamiche ormai spente.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez sono accomunate da un uomo proveniente dal loro passato: Francesco Monte.

Entrambe, infatti, hanno vissuto una storia d’amore con l’ex tronista ma non sappiamo quali siano i loro attuali rapporti.

Le anticipazioni

Giovedì 29 aprile in prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.

A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Quattro i concorrenti al televoto: chi tra Roberto Ciufoli, Manuela Ferrera, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo verrà salvato dal pubblico?