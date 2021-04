Elisa Isoardi e Drusilla Gucci sono andate via dall’Isola dei Famosi 2021 per due motivi diversi. La conduttrice ha avuto un problema all’occhio mentre la biondina è stata eliminata dal televoto.

Che fine hanno fatto Elisa Isoardi e Drusilla Gucci dopo l’Isola dei Famosi?

Quando le vedremo ospiti in studio? Attualmente insieme agli opinionisti del programma vediamo Akash Kumar e Daniela Martani.

Stasera, proprio come è accaduto la scorsa settimana, ci sarà anche Giulia Salemi in diretta, pronta per fare da spalla agli opinionisti.

Elisa Isoardi e Drusilla Gucci a breve esordiranno in diretta:

Fanpage.it apprende che la prossima settimana, finito il periodo di quarantena obbligatorio, potranno rivedere i loro ex compagni d’avventura e gli opinionisti dello show.

FanPage svela anche quando rivedremo Brando Giorgi:

Altro concorrente che ha lasciato l’Isola dei Famosi, non per eliminazione ma per necessità, è stato Brando Giorgi. L’attore ha subito un distacco della retina, per il quale non solo ha dovuto immediatamente abbandonare il reality e volare subito in Italia, ma si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. Dopo l’operazione non ci sono state complicazioni e, anzi, l’attore ha comunicato di stare bene anche sui social, ma ovviamente dovrà riguardarsi e il suo rientro in studio dipenderà dal decorso dell’intervento.