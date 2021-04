Isola dei Famosi, ex vippona si candida: “Se mi chiamassero in questo momento ci andrei subito!”

Matilde Brandi, ospite di Casa Chi, ha svelato di avere rifiutato in passato L’Isola dei Famosi per via dell’età delle sue figlie, all’epoca della proposta fin troppo piccole.

Oggi, a distanza di anni e dopo un Grande Fratello Vip particolarmente croccante alle sue spalle, Matilde Brandi è pronta per entrare ufficialmente a far parte del programma di Ilary Blasi e, qualora glielo proponessero accetterebbe subito:

Se mi chiamassero in questo momento? Sì, ci andrei. Per anni ho sempre detto di no. Adesso le bambine c’hanno 15 anni e pensano ai maschi, i fidanzati… L’Isola è un bel reality da fare. Tosto, sicuramente però mi piacerebbe… partirei. Nonostante io per buttarmi dall’elicottero… o mi date la ciambella, oppure… mi fa paura. Poi con quel giubbotto tu scivoli e fai giù. Voglio la ciambella e le pinne.

Se Matilde Brandi entrasse in gioco incomincerebbe a litigare subito con Vera Gemma:

Chi mi farebbe esplodere la vena all’Isola? Forse un po’ Vera perché questo suo modo di fare è un po’ too much. Fariba mi fa troppo ridere che fa ‘sto riso che non si può magnà… Invece Akash mi è dispiaciuto, non doveva uscire. Invece mi piace Awed, lui è incompreso.

Amici dell’Isola? Buttatela immediatamente dentro… pazzi!