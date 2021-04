Elisa Isoardi e Brando Giorgi, nel corso del daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda oggi, hanno lasciato momentaneamente il programma per alcuni accertamenti medici: cosa è successo?

Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano momentaneamente l’Isola dei Famosi

Brando Giorgi ha lasciato l’Isola dei Famosi per motivi di salute. Nel corso del daytime andato in onda oggi, la didascalia “recitava”: “Brando deve lasciare Playa Reuniòn per accertamenti medici”.

Il suo non è un abbandono definitivo e, sicuramente, per le news ufficiali bisognerà attendere la nuova puntata che andrà in onda stasera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Anche Elisa Isoardi ha lasciato momentaneamente L’Isola dei Famosi per motivi di salute.

Nel corso della puntata di stasera certamente ne sapremo di più ma, per entrambi, l’abbandono risulta essere solo momentaneo e dettato da alcuni accertamenti.

