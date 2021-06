Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione sono volate in Honduras per fare una sorpresa a Ignazio Moser e Andrea Cerioli, i fidanzati ad un passo dalla finale de L’Isola dei Famosi che andrà in onda lunedì sera.

Isola dei Famosi: Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras da Moser e Cerioli

In anteprima Fanpage.it apprende che Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione hanno preso un volo per l’Honduras qualche giorno fa per raggiungere i loro fidanzati, Ignazio Moser e Andrea Cerioli, per stargli accanto nel giorno della finale dell’Isola dei Famosi. Grandi sorprese, quindi, aspettano i due naufraghi che potrebbero contendersi il titolo di vincitore del reality show.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show, proprio Cecilia Rodriguez non è stata presente e l’assenza si è fatta sentire (specie sui social). Al suo posto abbiamo trovato Andrea Damante, migliore amico di Moser:

La modella, insieme ad Arianna Cirrincione, quindi, è già partita per Cayo Paloma, dove sia Moser che Andrea Cerioli sono alle prese con gli ultimi giorni da naufraghi e non hanno la minima di idea della sorpresa che la produzione ha deciso di fargli.

E’ la prima volta, dall’inizio de L’Isola trasmessa in Italia, che il vincitore verrà decretato direttamente in Honduras e non in studio come è sempre accaduto nelle precedenti edizioni.