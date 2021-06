Fariba Tehrani è tornata nei giorni scorsi in Italia dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021 e in questi giorni ha anche rotto il silenzio sui social. Tornata attiva su Instagram, la mamma di Giulia Salemi ha parlato brevemente della sua esperienza in Honduras in attesa di rivederla in studio nell’ultima puntata del reality.

Fariba commenta sui social l’esperienza all’Isola

Attraverso un post Instagram, Fariba ha voluto postare uno scatto tratto dall’Isola lasciando un commento a tratti enigmatico ed al tempo stesso malinconico ma che probabilmente riassume il senso della sua esperienza televisiva:

Sotto la pressione di… Ho commesso il peggior peccato che una persona possa commettere: ho smarrito la mia felicità…

A chi le ha domandato come mai non fosse in studio nell’ultima puntata dello scorso lunedì ha replicato: “Il 7 ci sarò, ora sono in quarantena”. Appena in tempo, dunque, per rivederla in occasione della finale dell’Isola!

Intanto nei giorni scorsi sempre Fariba ha voluto mostrate una lettera scritta dalla figlia Giulia Salemi, che in questa sua esperienza non l’ha mai lasciata sola, e che ha potuto recuperare solo adesso, di ritorno dall’Honduras.

“Grazie vita mia”, ha commentato l’ex naufraga a dimostrazione di quanto fosse grata per le parole messe per iscritto. Immancabile il commento della figlia che ha commosso molti suoi fan, già colpiti dalle parole riservate alla madre:

Meglio tardi che mai. Buon Natale in ritardo amore mio.