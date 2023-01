Irama attualmente è fidanzato oppure single? Victoria Stella Doritou è la sua ultima fidanzata celebre.Modella cipriota, secondo i pettegolezzi social, sarebbe stata lei la causa della rottura con Giulia De Lellis.

Irama, chi è l’ex fidanzata Victoria Stella Doritou?

Victoria Stella Doritou e Irama sono stati insieme per un paio di anni. La coppia ha sempre mantenuto un basso profilo e non ha (quasi) mai condiviso aspetti importanti della storia d’amore.

I due si sarebbero incontrati a Parigi nel 2019 (dove erano stati paparazzati per la prima volta insieme) e, successivamente, hanno vissuto insieme durante il lockdown.

Ma chi è Victoria Stella Doritou? Nata a Limisso nel 1997, ama la danza e la moda. Ha studiato in Ungheria e poi ha debuttato come modella per merito dell’agenzia Indipendent Model Management.

Il suo nome è stato anche associato a Uomini e Donne perché è stata insieme all’ex tronista Andrea Zelletta (la loro storia si è conclusa nel 2018).

Nel passato di Irama, oltre a Victoria Stella Doritou e Giulia De Lellis, compaiono Ana Yanirsa, Giulia Tascione, Nicole Vergani, Sephora Ferrillo e Megghi Galo.

A quanto pare l’ultima relazione del cantante sarebbe finita per via di interesse differenti e la grande distanza talvolta incolmabile durante il lavoro in giro per il mondo.

In una recente intervista al settimanale Oggi, Irama ha svelato:

Non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo: andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare.