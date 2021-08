L’ex vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni, dopo aver pubblicato il suo primo singolo come cantante e scritto un libro autobiografico in cui parla della sua malattia, di recente è stata impegnata anche sul set di un film d’azione dal cast internazionale. Un momento certamente felice, dunque, ma nonostante questo la giovane ha deciso comunque di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, come confessa in una recente intervista tra le pagine del settimanale DiPiù.

Martina Nasoni, stoccata a Irama e rivelazioni

La “ragazza dal cuore di latta”, come l’ha definita Irama in una sua celebre canzone, adesso punta il dito proprio contro il cantante. Martina Nasoni è nata con una malattia che l’ha costretta sin dall’età di 12 anni a impiantare un pacemaker per tenere sotto controllo il cuore. Irama le dedicò delle toccanti parole nel suo brano che portò a Sanremo 2019.

Da quel momento però, Martina, poi entrata nella Casa del Grande Fratello, non avrebbe più sentito il cantante e proprio a lui si rivolge quando nell’intervista al noto settimanale dice di volersi togliere dei sassolini:

Sinceramente mi aspettavo un messaggio, una telefonata, qualcosa da Irama. Invece dopo che ho vinto il Grande Fratello e anche dopo,, quando è scoppiata la pandemia, lui non si è fatto mai sentire anche solo per chiedermi ‘Tutto bene? Stai bene?’. Non capisco perché non l’ha fatto. Lui attraverso la sua canzone ha raccontato di me, della mia malattia. E per questo lo ringrazio, perché ha scoperchiato un mondo, quello della sofferenza che possono vivere anche giovani come me… Va bene, ok. Non è che io volessi da lui chissà che. Però…

Insomma, Martina non ha nascosto la sua delusione nei confronti del cantante, ribadendola anche nel corso della sua intervista:

Come devo interpretare questo silenzio? Temeva forse che io volessi farmi pubblicità su di lui? Ma è lui che mi ha resa popolare, è lui che ha raccontato della mia malattia, dopo avermi incontrata durante una serata. E io sono stata bene felice di condividere con Irama i miei dolori. Ma ripeto mi dispiace, sono delusa.

A proposito di Irama, Martina ha anche fatto una rivelazione:

Non l’ho mai detto in questi mesi ma l’anno scorso avevo tentato di entrare ad Amici come cantante. Arrivata al provino mi sono bloccata, mi è venuto un attacco di panico e non ce l’ho fatta a proseguire. Però voglio proprio riprovarci. Lo so, dovrei lasciare spazio a chi non ha mai partecipato a nessuna trasmissione televisiva. Ma sono giovane e ammiro tantissimo Maria De Filippi, so che nella sua scuola potrei imparare tanto.

Ma a quanto pare la Nasoni non si ferma ed anche l’amore vorrebbe trovarlo in tv: