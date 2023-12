Salvo Sottile ha tirato fuori dal cilindro un video imperdibile, un po’ come un trucco di magia ma senza conigli. Eugenia Nante, giornalista della Rai, ha immortalato Valeria Marini in tutto il suo splendore mentre si imbarcava all’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, pronto a spiccare il volo verso Roma.

E cosa ha fatto Valeria di così strabiliante? La showgirl ha chiamato i facchini della Gesap, l’azienda di logistica dell’aeroporto, per trasportare le sue due valigie e il suo amato cagnolino sull’aereo.

Eugenia Nante, testimone oculare, è rimasta a bocca aperta, e non possiamo biasimarla. Sembrava un mix tra un reality show e un film d’avventura!

Pare che la nostra Valeriona Nazionale, di fronte alla prospettiva di portare da sola le valigie e il suo amico peloso a bordo, abbia perso la pazienza.

La giornalista di Rai Tre ha raccontato come la showgirl abbia dato istruzioni ai due facchini su come sistemare i bagagli:

Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto.

Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui.