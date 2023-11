Chi è il fidanzato di Valeria Marini? La famosa showgirl e attrice italiana è sentimentalmente legata a Gerolamo (Gimmi) Cangiano, politico di Fratelli d’Italia. Lui e Valeria si sono conosciuti quest’estate e sono stati fotografati insieme a Ponza, dove si sono scambiati baci appassionati.

Gerolamo (Gimmi) Cangiano, chi è il fidanzato di Valeria Marini

Gerolamo Cangiano, detto Gimmi, è nato a Genova nel 1981, ma è cresciuto nel casertano. Si è laureato in Giurisprudenza e ha lavorato come consulente aziendale.

Dal 2013 fa parte del partito di Giorgia Meloni, di cui è coordinatore provinciale e regionale nella sua zona. È stato eletto deputato nel 2018.

Valeria Marini, invece, è nata a Roma nel 1967, ma ha origini sarde. Ha iniziato la sua carriera come modella e attrice, diventando famosa per le sue partecipazioni al Bagaglino e per alcuni film e fiction.

Ha avuto diverse storie d’amore, tra cui quella con il produttore Vittorio Cecchi Gori, da cui ha avuto due aborti. Il suo ultimo fidanzato prima di Gerolamo era Gianluigi Martino, da cui si è separata nel 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Messaggero (@ilmessaggero.it)