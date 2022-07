Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo il comunicato stampa che ha annunciato la loro separazione, sono al centro della cronaca rosa ormai da giorni. In queste ore è intervenuta anche Melory, la sorella minore della conduttrice.

Ilary e Totti, interviene la sorella Melory Blasi

Carmelo Abbate ha voluto condividere sul suo account Instagram anche questa faccenda di gossip che sta coinvolgendo Ilary e Totti. Per l’esattezza, il giornalista di cronaca nera tira in ballo Alex Nuccetelli, amico comune dell’ex coppia che ha presentato Noemi Bocchi e Francesco.

Melory Blasi, quindi, ha commentato proprio l’ex marito di Antonella Mosetti con un commento piuttosto eloquente:

Credo che “certi” amici farebbero bene a stare in silenzio.

Pronta la risposta di Abbate:

Un abbraccio grande.

Spunta Antonino Spinalbse

Antonino Spinalbese mandava messaggi “compromettenti” ad Ilary Blasi durante il suo matrimonio con Francesco Totti? Questa è la notizia bomba lanciata dal Corriere della Sera.

Sempre il Corriere, in tempi non sospetti, aveva tirato fuori il nome di Luca Marinelli come possibile nuova fiamma della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Nel frattempo, Very Inutil People, condivideva delle segnalazioni di alcuni utenti che hanno fatto anche il nome di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici ed ex fidanzato di Elena D’Amario.

Oggi, il Corsera, sgancia una nuova bomba e cita Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez.