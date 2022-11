Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti si sarebbe chiusa in se stessa anche in merito alla sua professione. A quanto pare, sarebbe stata l’amica Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo, ad intervenire nel tentativo di farla reagire. E’ quanto trapela dal settimanale Nuovo Tv, che riporta nel suo ultimo numero l’indiscrezione proveniente dai corridoi Mediaset.

Ilary dopo Totti torna all’Isola: il gesto di Silvia Toffanin

Quale è stato il gesto di Silvia Toffanin nei confronti dell’amica Ilary Blasi dopo il burrascoso divorzio da Francesco Totti? A quanto pare la Blasi rischiava di mettere a repentaglio la sua professione, ma ad intervenire sarebbe stata la padrona di casa di Verissimo: “Pare sia stata lei a dire a Ilary di non abbandonare tutto, così lei si è rimessa al lavoro”, fa sapere il noto settimanale.

E così Ilary è tornata ufficialmente al lavoro, in vista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Secondo le ultime voci, ciò sarebbe avvenuto grazie alla sua amica Silvia che l’avrebbe convinta a rimettersi in pista dopo la fine del suo matrimonio. Da qui la decisione della Blasi di dedicarsi attivamente alla ricerca dei nuovi naufraghi in vista della nuova edizione in programma subito dopo il GF Vip.

A proposito della prossima edizione dell’Isola, iniziano a trapelare i primi nomi: da Dayane Mello alla mamma di Belen Rodriguez, passando per le corteggiatissime Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi.