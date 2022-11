Dopo l’annunciata separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, Fabrizio Corona aveva iniziato ad affilare le unghie dicendosi pronto a lanciare una serie di incredibili scoop. Promessa a quanto pare mantenuta, almeno stando alle sue nuove dichiarazioni sull’ex coppia rese nel corso del Peppy Night Show, il programma tv condotto da Peppe Iodice sul Canale 21.

Prima di entrare nel vivo del discorso, Fabrizio Corona ha svelato di essere stato contattato da chiunque ma di aver sempre rifiutato:

Per parlare di questa storia mi ha chiamato chiunque: la Rai, Mediaset, chiunque, ed a tutti ho detto no, giuro! Siccome sono un anticonformista e odio i massimi sistemi, le reti di Stato, mi fanno schifo tutto. Io non ho problemi e da quelli stron*i non ci vado.

Mentre Corona si godeva l’estate con la fidanzata, si è imbattuto nell’ormai famigerata intervista di Totti al Corriere della Sera:

Leggo quell’intervista clamorosa non rilasciata da lui ma dal suo avvocato perché lui non è capace né di intendere né di volere. Non parla una parola d’italiano. Vedo questa notizia assurda in cui lui dice che lei l’ha tradito. Pazzesco! Dice che lei lo ha tradito. Attenzione, non l’ha tradito una volta, due-tre. E che ha trovato dei messaggi! […] Il tipo non era uno che lui poteva pensare che lei potesse frequentare. Rimane scioccato dal tipo. Io che faccio? Prendo il profilo, pubblico il video della litigata con Ilary Blasi e scrivo il mio pensiero.

Il riferimento è alla famosa lite al GF Vip e che a Corona è rimasta ancora ben salda nella mente. Quindi, dopo aver raccontato le varie peripezie su Instagram, alle prese con censure e account cancellati e poi ricomparsi, prosegue ancora Corona:

Chi ha ragione? Dobbiamo smetterla soprattutto in televisione di raccontare le favole. Totti e Ilary sono sposati da 20 anni? Lui in media l’avrà tradita 500 volte l’anno, per 20 anni quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene… Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, i contratti, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli e tutto quanto… andava tutto benissimo, anche le corna con Flavia Vento prima del matrimonio, tutto benissimo. La colpa è di Corona. Io faccio un mestiere, ma per pubblicare delle cose ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie – c’ho le foto! – non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene.

Alla fine lui che cosa ha fatto? E questa è una cosa seria. Ha detto ‘va beh, io ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’. A questo punto lei gli ha detto no e lui che ha fatto? Ha preso una fotocopia, l’ha sostituita e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, lui resterà sempre Francesco Totti!