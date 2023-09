E’ Ilary Blasi la prima destinataria ufficiale del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, in occasione della prima puntata stagionale di oggi, lunedì 25 settembre, in onda su Canale 5. A raggiungere la nota conduttrice è stato l’inviato storico del tg satirico di Antonio Ricci, Valerio Staffelli, il quale ha consegnato il noto riconoscimento alla celebre conduttrice. Ecco qual è stata la reazione di Ilary Blasi (video in apertura).

Ilary Blasi, Tapiro di Striscia con frecciatina

Il Tapiro di Striscia la Notizia destinato a Ilary Blasi, a quanto pare avrebbe dovuto avere un’altra destinataria. E’ quanto ha fatto intendere la conduttrice nell’annunciare di aver ricevuto il noto riconoscimento di Striscia la Notizia e dare l’appuntamento a questa sera, in vista della prima puntata.

Il motivo del Tapiro potrebbe infatti avere a che fare con quanto avvenuto nei giorni scorsi. Ilary Blasi ha assistito ad una partita del figlio Cristian presso lo stadio Tre Fontane ma non è stata l’unica. Presenti sugli spalti anche l’ex marito e padre di Cristian, Francesco Totti, insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi.

Ilary aveva successivamente ironizzato sui social con un video poi diventato virale, in cui ironizzava sulle gesta di Noemi. Come mai? In occasione della partita del figlio Noemi e Francesco sono stati pizzicati mentre un’amica della Bocchi mostrava loro una Instagram Story pubblicata dalla Blasi nella quale era insieme alla fidanzata del figlio, Melissa Monti. E’ così che la coppia ha scoperto della presenza di Ilary sugli stessi spalti, reagendo di conseguenza.

“quindi dopo ce vedrò meglio?spierò anche meglio?” la amo jajajajaja pic.twitter.com/ljYoG577GZ — francio✨ (@httpbenzoash) September 22, 2023

Da qui il Tapiro consegnato questa sera. Dopo la frecciatina lanciata a Noemi con la complicità della sorella Melory, ecco che ne arriva un’altra: