Ilary Blasi in bilico a Mediaset? Delusione Isola dei Famosi: “Incapace di gestire un format complesso”

Con la fine dell’Isola dei Famosi 2023, il reality vinto da Marco Mazzoli, è arrivato anche il tempo dei primi bilanci. Quelli avanzati da Libero Quotidiano sono stati a dir poco impietosi, non tanto nei confronti del cast, quanto piuttosto verso la conduttrice, Ilary Blasi.

Ilary Blasi a rischio su Mediaset dopo l’Isola dei Famosi?

Secondo il quotidiano, al termine dell’Isola “a rimanere appesa al proprio futuro, più che mai incerto, è proprio Ilary Blasi”. Ma quali sarebbero le presunte ragioni? Libero in merito parte da quanto accaduto al precedente reality, il GF Vip, per giungere ad una analisi molto dura anche dell’Isola:

L’edizione di quest’anno dell’Isola, infatti, se non è stato un naufragio completo, davvero poco ci manca. Sarà perché dopo le delusioni riservate all’azienda dall’altro carrozzone reality, il GF Vip di Alfonso Signorini, Mediaset aveva deciso di puntare con decisione le fiches della riscossa proprio sulle note abilità da situazionista dell’ex Lady Totti. Sarà perché il cast (anche all’Isola) è risultato inadeguato, anche se non tanto quanto quello, decisamente imbarazzante, dell’ultimo Grande Fratello.

Ed ancora, la stessa opinionista Vladimir Luxuria si sarebbe ritrovata a dover motivare i concorrenti, a differenza del collega Enrico Papi, descritto come “completamente fuori registro”:

Parso sin dalle prime puntate fuori sincrono tanto rispetto alla Blasi, quanto con la regia stessa dello show. Un disastro.

Pare, secondo il quotidiano, non stiano stati neppure poi tanto apprezzati i tentativi di sketch mesi in atto dalla Blasi con l’amico Alvin, con il quale ha finto (?) di battibeccare. Ed anche sul piano degli ascolti ci sarebbe stata una delusione per niente indifferente. E se la “colpa” fosse proprio della conduttrice? Ecco la critica di Libero:

[…] Ad aver deluso forse in proporzione più di tutto il resto, sia stata proprio la conduzione, lo stile di Ilary, solitamente capace – forte anche della lunga esperienza a Le Iene – di barcamenarsi in ogni situazione. Ilary che, dopo aver battezzato, dal 2016, proprio le prime tre edizioni del GF Vip, era stata mandata a condurre l’Isola: un format forse ancor più complesso nel quale lo studio risulta essere più centrale e la brillantezza di chi è al timone risulta un elemento dirimente. Quel particolare non trascurabile che, a parte qualche battuta allusiva ancora sui rolex, al centro dell’annoso divorzio della soubrette dall’ex capitano della Roma, oppure qualche affondo sul nuovo partner tedesco, sempre della Blasi, capaci di svegliare i siti che si occupano di gossip, è mancato completamente proprio tra le frecce all’arco della conduttrice romana della quale a giorni conosciamo il destino, su Mediaset o meno, nella prossima stagione tv.

Un po’ troppo duro? Forse sì…