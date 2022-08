Alfonso Signorini intervistato dall’amica Simona Ventura (si conoscono da oltre 20 anni), ha svelato cosa ne pensa della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo averne scritto ampiamente tra le pagine di Chi Magazine.

Signorini commenta la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti

“Il giorno della diretta io non parlo mai del programma, non voglio sapere niente e non leggo i copioni. Prima della diretta mi faccio una cena e mi bevo un bel bicchiere di vino rosso”, svela Signorini raccontando cosa accade poco prima della puntata del Grande Fratello Vip.

Poi il commento su Ilary Blasi e Francesco Totti:

Se il mondo del gossip su carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. Pensa che linfa ci hanno dato Totti e Blasi questa estate. E’ una coppia meravigliosa quella, menomale che ci sono. Sono come il Bue Apis per noi. Se i social non rovinano il gossip? Molto spesso bruciano le notizie però hanno una cosa che non potranno mai avere rispetto alla carta stampata: la credibilità. Ci sono dei social che fanno delle fake news la loro bandiera. La carta stampata permette di approfondire la notizia. Per fortuna esiste una fetta di lettori che vuole approfondire e conoscere.

Alfonso dice di controllare minuziosamente Chi Magazine, sotto ogni punto di vista: sicuro che non gli sfugga mai niente? Io una riguardatina al team la darei fossi in lui…

Ecco il VIDEO con l’intervista.