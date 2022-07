La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha coinciso con la decisione della conduttrice Mediaset di essere molto più attiva sui social, in particolare su Instagram. Inevitabilmente, infatti, la Blasi ha iniziato a postare numerosi scatti e Instagram Stories delle sue vacanze, tra la Tanzania e Sabaudia. C’è un motivo dietro?

Secondo alcuni ci sarebbero delle motivazioni ben precise dietro la scelta di Ilary Blasi di essere più attiva su Instagram dopo la rottura con Totti. Una cosa è certa: a trarne beneficio è proprio il numero di follower in continuo aumento.

Intanto però a commentare la massiccia presenza social della Blasi e il perché di alcuni scatti particolarmente sexy ci avrebbero pensato alcuni suoi amici che al settimanale DiPiù avrebbero commentato:

Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero.