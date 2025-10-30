Il trailer di Stranger Things 5 è uscito: ecco il video

Finalmente i fan possono iniziare il conto alla rovescia: Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale in italiano della quinta e ultima stagione di Stranger Things. L’attesa sta per finire: la serie tornerà il 27 novembre con un’epica conclusione.

La stagione finale sarà suddivisa in tre parti: il Volume 1 arriverà il 27 novembre, il Volume 2 il 26 dicembre, mentre il gran finale è previsto per il 1° gennaio.

Il trailer mostra che la quinta stagione è ambientata nell’autunno del 1987, un anno dopo gli eventi della quarta stagione. Hawkins è ancora sotto l’effetto delle fessure che collegano il mondo reale al Sottosopra, e i protagonisti devono collaborare per trovare Vecna, misteriosamente scomparso.

La situazione si complica ulteriormente a causa della quarantena militare imposta dal governo, che dà la caccia a Undici, costretta a nascondersi. Il gruppo dovrà affrontare un’oscurità più potente che mai per una battaglia finale che segnerà l’ultima riunione dei protagonisti.

Ma il vero colpo di scena arriva negli ultimi secondi! Il trailer ufficiale in italiano è disponibile qui sotto:

Stranger Things 5: Il messaggio di addio di Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown su Instagram circa un anno fa aveva postato un carosello di foto che la vedono protagonista scattate sul set nel corso delle cinque stagioni e ha scritto: “Con amore, El”. L’ultimo contenuto è poi uno spezzone di video in cui fa un discorso sul set paragonando la fine dell’esperienza in Stranger Things al diploma. “Ma diplomarsi non dovrebbe portare sollievo? Farti sentire contento di lasciare insegnanti e compagni di classe? Per me no”, ha detto Brown tra le lacrime. “Non sono neanche lontanamente pronto a lasciarvi. Vi amo tutti quanti, e porterò per sempre con me i ricordi e i legami che abbiamo creato insieme come una famiglia. Vi amo. Grazie”.