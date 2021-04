Il Punto Z di Tommaso Zorzi “copiato” da un altro format? Le similitudini

Il portale di 361Magazine, ha evidenziato una certa somiglianza tra Il Punto Z di Tommaso Zorzi e un loro format del 2018 condotto da Elenoire Casalegno.

“Io ti ho consegnato una busta inizialmente e ti ho chiesto di scrivere qualcosa che nella vita avresti voluto dire e in qualche modo non l’ha fatto…”, questa è la richiesta di Elenoire Casalegno alla sua ospite Cecilia Rodriguez.

Il portale, quindi, mette in evidenza le cose in comune tra il loro format e Il Punto Z di Tommaso Zorzi, scrivendo:

Il programma in questione si chiamava “Raccontami” ed era condotto da Elenoire Casalegno. Proprio come avviene oggi ne “Il punto Z”, veniva data una busta con un foglio all’ospite per raccogliere un pensiero che veniva letto poi a fine puntata ad alta voce, come si vede nel video che vi proponiamo di una puntata di “Raccontami” dove c’è ospite appunto la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez.