Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si fanno una promessa e parlano di Fariba

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto la pace. Durante “Il punto Z” i due si sono ripromessi di farsi una lunga telefonata lontani dalle telecamere per poter parlare della loro amicizia.

L’influencer ha parlato di Fariba, la sua mamma all’Isola dei Famosi. L’assenza dal GF Vip faceva parte di un “contratto” già firmato per volare in Honduras:

L’ho presa bene. Lei mi ha fatto un discorso dicendomi che questo è il suo sogno e il centro che gestisce adesso è chiuso. Per lei è una opportunità di lavoro anche per via del Covid. Nella clip di presentazione mia mamma si dissocia da me. Mia mamma vale tanto è cazzutissima.

Lei stessa ha voluto dissociarsi mostrando che una donna di qualunque età può ottenere tutto. Io la sostengo e vi seguo… mi sta divertendo molto e non la conoscevo sotto questa veste.

Lei ha preso dei frutti che secondo me sono tossici e in un colpo solo li farà fuori tutti. E poi mia mamma come ha fatto ad accendere il fuoco con l’assorbente? L’ho trovato un tocco di genio.