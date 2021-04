Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si sarebbero chiariti. Dopo gli screzi nati nella Casa del Grande Fratello Vip, il vincitore dello show ha ospitato l’Italo persiana nel corso della prima puntata de Il Punto Z, così come scrive Parpiglia via Giornalettismo.

Giulia Salemi, intervistata da Tommaso Zorzi in veste di conduttore, durante la puntata d’esordio de Il Punto Z, dichiara: “L’ingresso di mia madre all’Isola dei Famosi è stata una sorpresa anche per me, se ce ne fosse bisogno – prosegue la Salemi– mi farò trovare pronta nel sostenerla”.