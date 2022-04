Ida Platano e Riccardo Guarnieri: ritorno di fiamma a Uomini e Donne? Il ritorno del cavaliere del trono over ha riacceso vecchi ricordi nei fan del dating show di Maria De Filippi. I due sono tornati ad essere sempre più complici facendo sbottare Tina Cipollari e confondendo persino Fedez ed il figlio Leone, spettatori inaspettati del programma.

Ida e Riccardo: ritorno di fiamma? Intervengono Fedez e Leone

Per Ida quello che c’è stato con Riccardo è difficile da dimenticare. Tra i due c’è una enorme complicità e proprio il cavaliere ha proposto in puntata a Uomini e Donne:

Sarebbe bello farci una chiacchierata. È scivolato tutto, ho pensato che sarebbe bello farci una chiacchierata fuori da qui, non ci è mai riuscito. Mi farebbe piacere…

I due scherzano e ridono sempre più complici, fino a fare sbottare Tina Cipollari:

Finalmente è finita questa pagliacciata, perché penso che abbiamo assistito a una pagliacciata. Se vi piacete ancora, se questo è un amore perché prendi in giro Gloria? Mi ricredo, Riccardo, su quello che ho detto quando sei entrato qui per la prima volta. Lei ti tocca, con gli occhi lucidi, ma che pagliacciata è mai questa? Siete persone adulte? Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello.

A restare confusi sono stati anche Fedez e Leone. Padre e figlio nel pomeriggio di oggi si sono ritrovati a vedere la puntata di Uomini e Donne. “Lei però non è innamorata. Hai capito amore?”, fa notare il rapper al primogenito che, innocentemente, domanda: “Perché?”. “Non lo so, non ho capito. Tu hai capito? Neanche io”, scherza Fedez, facendo impazzire il popolo social.

Fedez e Leone Lucia Ferragni che provano a capire qualcosa sulla situazione fra Ida e Riccardo ma con scarsi risultati 😂😂

STO VOLANDO MARIA #UominieDonne

Ma Fedez e Leone che guardano Ida e Riccardo #uominiedonne