Giucas Casella aveva parlato di un coinvolgimento sentimentale con Tina Cipollari nel corso di un faccia a faccia con Patrizia De Blanck durante le prime battute del Grande Fratello Vip. Oggi, sulla faccenda, è intervenuta pure l’opinionista.

Giucas ha svelato di avere avuto un flirt con Patrizia De Blanck ma lei ha voluto smentire presentandosi al GF Vip. In quella occasione proprio Casella aveva tirato fuori Tina Cipollari:

Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti.

Tina raggiunta dal settimanale Vero, in qualche modo ha confermato questa indiscrezione:

Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta.