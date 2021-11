Durante la ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck è tornata nella Casa per confrontarsi con Giucas Casella, protagonista di alcuni racconti sentimentali mal digeriti dalla contessa.

“Frequentavo Tina Cipollari e Patrizia era gelosa!”, Giucas svela un retroscena

“Tra noi c’è stato un rapporto di vera amicizia, ma non come quella tra Soleil e Alex Belli – esordisce la De Blanck – Sei andato a raccontare che abbiamo avuto una relazione, ma tra noi non c’è mai stato nulla. E hai anche aggiunto che ho avuto diecimila uomini e non è vero: saranno stati almeno ventimila. Quando dici le cose, dille in maniera esatta”.

Giucas ha replicato tirando in ballo anche Tina Cipollari:

Ma scusami eh, forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti.

“Giucas, ma che sei andato pure con Tina Cipollari?” ha chiesto Signorini. Il concorrente del GF Vip ha replicato senza offrire altri dettagli: “Lei lo sa benissimo, lasciamo perdere che è una cosa vecchia”.